NEW YORK (USA) - Matteo Berrettini sposta in avanti le lancette della storia del tennis italiano.

Il 23enne tennista romano ha sconfitto nei quarti di finale degli US Open il francese Gaël Monfils in cinque set: 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6(5) e approda in semifinale.

Affronterà Rafa Nadal, che ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman in scioltezza (6-4 7-5 6-2).

33esima semifinale in uno Slam per Nadal, la prima per Berrettini.

"Berrettini è molto migliorato. Non sarà una semifinale semplice". Rafa Nadal 32 anni, Tennista spagnolo

Grande prova di qualità tennistica e di tenuta psicofisica, per Berrettini, al cospetto di un Monfils partito fortissimo e poi incartatosi in troppi errori non forzati e addirittura in ben 17 doppi falli.

Berrettini è il primo italiano a giungere in semifinale a New York 42 anni dopo Corrado Barazzutti, che in quel lontano 1977 fu sconfitto a Forest Hills (dove si giocava all'epoca) da Jimmy Connors, poi battuto in finale da Guillermo Vilas.

Aggiorniamo la storia del tennis italiano

Prima di Matteo Berrettini, pochi tennisti italiani avevano conquistato una semifinale in un torneo del Grande Slam.

Uberto De Morpurgo (una semifinale al Roland Garros nel 1930), Giorgio De Stefani (una finale e una semifinale), Beppe Merlo (due semifinali), Nicola Pietrangeli (due vittorie, due finali e una semifinale), Orlando Sirola (una semifinale), Adriano Panatta (una vittoria al Roland Garros 1976 e due semifinali sempre a Parigi nel '73 e nel '75), Corrado Barazzutti (due semifinali: US Open '77 e Parigi '78) e Marco Cecchinato (una semifinale a Parigi nel 2018).

Questo il tabellone delle semifinali maschili:

Berrettini - Nadal

Medvedev - Dimitrov

Bencic e Andreescu a caccia di Serena Williams

Tra le donne, la seconda semifinale sarà tutta inedita, tra le outsider Belinda Bencic e Bianca Andreescu.

La svizzera e la canadese hanno sconfitto rispettivamente la croata Donna Vekić (7-6 6-3) e la belga Elise Mertens (3-6 6-2 6-3).

Questo il tabellone delle semifinali femminili: