G7 di Biarritz, Macron: "Affrontiamo insieme le sfide globali"

Commercio, dazi e protezionismo statunitense. Ma anche Iran e cambiamenti climatici. Un G7 quello in corso a Biarritz all’insegna di forti divergenze. Con il presidente americano Donald Trump che ancora prima di arrivare aveva minacciato di adottare tariffe aggiuntive sui vini francesi, in rappresaglia all'imposizione di una tassa di Parigi sui giganti Usa dell'high-tech, come Google.

MACRON: "STOP ALLA GUERRA COMMECIALE"

Tanti i temi caldi in agenda. Un compito non facile per i leader delle potenze mondiali e per il padrone di casa il Emmanuel Macron. Il capo dell’Eliseo ha voluto subito mettere in chiaro di avere due obiettivi: convincere tutti gli alleati che le tensioni, e in particolare quelle commerciali fanno male a tutti. Dobbiamo riuscire ad avere una strategia di di de-escalation - ha sottolineato Macron - per stabilizzare la situazione ed evitare che la guerra commerciale che si diffonda ovunque. E poi dobbiamo trovare nuovi metodi per una vera ripresa, per rilanciare questa crescita.”

L'AMAZZONIA INCENDIA IL G7

Dall’economia ai cambiamenti climatici. Fino agli incendi in Amazzonia, un fatto questo al centro del G7 che ha richiamato l’attenzione anche del Presidente uscente del Consiglio europeo Donald Tusk, dopo la querelle dei giorni scorsi tra Macron e il presidente brasiliano Bolsonaro. “La foresta pluviale amazzonica in fiamme è diventata un altro segno deprimente dei nostri tempi, ha avvertito Tusk. "Noi sosteniamo l'accordo tra l’UE e il mercato comune del Sudamerica che riguarda anche la protezione del clima e dell'ambiente. Ma è difficile immaginare un processo di ratifica da parte di paesi europei fino a che il governo brasiliano consentirà la distruzione dei polmoni verdi del nostro pianeta." Tema centrale di questo G7 resta la lotta contro le diseguaglianze, con un occhio sulla scena internazionale, a partire dalla Brexit alle porte.