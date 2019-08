Hasbro compra "Peppa Pig" per 4 miliardi di dollari

È uno dei personaggi più amati dai bimbi. Peppa Pig ora ha trovato nuovi amici.

Il colosso dei giocattoli Hasbro ha comprato Entertainment One per circa 4 miliardi di dollari, in quella che è una delle maggiori acquisizioni della sua storia. L'operazione, che ha già ricevuto il via libera dai board di entrambe le società, dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre del 2019. Hasbro metterà sul piatto 5,60 sterline per ogni azione eOne, ovvero un premio del 26,3% rispetto alla chiusura di giovedì del gruppo britannico.

Tra i personaggi di Entertainment One ci sono anche PJ Mask, i "Super pigiamini". Peppa Pig vanta un successo globale, è molto seguita anche in Cina mentre il colosso americano Hasbro detiene altri marchi come i "Power Rangers", e adesso rafforza così la sua offerta nella fascia d'età per bambini.