"Penso che una delle maggiori potenzialità ancora non sfruttate sia il turismo. Per la prima volta sono qui sul Mar Caspio e devo ammettere che è un posto fantastico. La zona è meravigliosa, è bellissima e si può costruire, ma deve essere costruita in modo sostenibile.



Se siamo in grado di coordinare le attività tra i porti, le industrie, le ferrovie e di far muovere gli scambi commerciali, il potenziale è enorme".