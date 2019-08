Svezia: vuoi mendicare? Devi avere il permesso

Tempi duri per chi chiede l'elemosina, anche a Elkistuna, città svedese: chi intraprende questa strada deve avere un regolare visto che pagherà circa 20 euro.

Non siamo su scherzi a parte, ma un'ordinanza comunale prevede un vero e proprio permesso, da ottenersi previa compilazione di formulario e pagamento della somma.

Non è una primissima nel Paese famoso per il suo welfare e per mettere a disposizione uomini e mezzi per l'accoglienza degli immigrati.

Uno schiaffo per Bianca della comunità Rom:

"Non ho rubato niente, non ho fatto niente di male, non siamo stati violenti né abbiamo rubato. Diciamo solo ciao alla gente".

Ma chi controlla?

Thomas Bergqvist, vigile urbano, ha l'aria di chi non transige: la legge è legge anche se è un'oridnanza comunale e deve essere rispettata, per cui in modo inflessibile commenta:

"Spetta alla polizia controllare se hanno una licenza per chiedere denaro. In caso contrario facciamo rispettare la legge". E l'attività di questua verrà subito interrotta.