Migranti, Open Arms: "Salvate altre 68 persone con evidenti segni di tortura"

Oltre ai 52 salvati ieri Open Arms fa sapere di aver salvato altri 68 migranti nella notte.

Sono in totale 163 i migranti al momento a bordo di due distinte navi delle Ong nel mar Mediterraneo. L'Alan Kurdi porta 40 migranti, dice di essere vicino Lampedusa, ma la guardia costiera italiana le avrebbe detto di andare verso Malta (siamo in attesa di una conferma o smentita della guardia costiera). La terza nave Ocean Viking, la nuova della Sos Mediterranée, è a Marsiglia pronta a salpare per le coste libiche.

Euronews

La rotta del Mediterraneo è più viva che mai. E Salvini è sempre intenzionato a mantenere chiusi i porti italiani. Anzi dice di avere persino ricevuto un ricatto dalla Germania intenzionata - a suo dire - a prendere i 30 migranti della Gregoretti come promesso solo in cambio dello sbarco della Alan Kurdi.

Ma non è tutto: persino la Libia ha detto di aver recuperato 75 migranti in due distinti salvataggi. Sempre da questo paese arriva la notizia della chiusura di tre centri di detenzione per migranti.