In Svizzera ballerini appesi a un filo

Una diga che diventa un insolito palcoscenico per uno show mozzafiato.

In Svizzera, per il decimo anniversario di CosmoJazz Festival, il quartetto di André Manoukian e cento coristi hanno accompagnato i ballerini della compagnia Neo in verticale. Ovvero hanno ballato e suonato appesi a un filo sulla parete della diga di Vieux-Emosson.

"Volevamo assolutamente mettere in scena lo spettacolo in quota - dice il Direttore Artistico dei Neo, Michaël Rouzeau che ci spiega che ogni artista aveva una corda di 200 metri con un sistema speciale in caso di problemi."

Una kermesse insolita e molto gradita dal pubblico presente. Non solo perché grauita ma perché bisognava comunque guadagnarsela con due ore di salita a piedi per raggiungere i 2.200 metri dove era stato allestito il teatro.

La manifestazione del CosmoJazz Festival, si svolge a Chamonix, ma con spettacoli anche nella Valle di Trient in Vallese. Un mix di musica e danza immersi in uno scenario naturale dalle mille sfumature.