Apollo 11: e la luna bussò 50 anni fa

Il razzo lunare si è staccato dalla rampa di lancio 39A alle 9:32 ora della Florida, accelerando fino a superare la barriera del suono in 1 minuto e 6 secondi. In ricordo di quel giorno di 50 anni fa, che aveva visto l'uomo muovere i primi passi sulla luna, i lavoratori dello Space and Rocket Center di Huntsville, Alabama, hanno lanciato simultaneamente cinquemila mini razzi per celebrare il mezzo secolo dal lancio da Cape Canaveral della missione Apollo 11.

Michael Collins, pilota del modulo di comando dell'Apollo 11. ha raccontato le sensazioni che hanno accompagnato i preparativi del lancio: "Abbiamo sentito il peso del mondo sulle spalle - racconta Michael Collins, membro di quello storico equipaggio - sapevamo che tutti ci avrebbero guardato, amici o nemici. E volevamo fare il meglio che potevamo, mettere il nostro piede davanti nel modo migliore e questo ha richiesto un grande lavoro da parte nostra".

Decine di milioni di spettatori davanti alle tv di tutto il mondo hanno seguito la missione Apollo 11, la prima che tenterà un atterraggio con equipaggio sulla superficie lunare.

"Mi è sempre stato chiesto se non mi sentivo la persona più sola di tutta la storia solitaria dell'intero sistema solare solitario quando ero da solo in quell'orbita solitaria - ha detto Collins - e la risposta è stata no, stavo bene. Ero molto felice di essere dove mi trovavo e di vedere che quella missione complicata si svolgeva".

Per lasciare un segno del loro passaggio, Armostrong e Aldrin depositarono sul suolo lunare lo stemma dell’Apollo 1 in memoria degli astronauti morti durante quella missione del 67, un ramoscello d’ulivo in oro e un disco con incise frasi dei presidenti degli Stati Uniti.