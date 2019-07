Nuova scossa di terremoto in California: 7,1 la magnitudo

Non c'è tregua per la California. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud dello stato americano, dopo il sisma di giovedì 4 luglio di magnitudo 6.4. La scossa, riferisce l'istituto geofisico americano USGS, è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri. Non si sono verificati sinora danni ingenti o feriti gravi, se non alcune segnalazioni relative a ferimenti di lievi entità vicino a Ridgecrest, l'epicentro del sisma. Le autorità sono comunque in allerta come ha spiegato Mark Ghilarducci, direttore dei servizi d'emergenza della California, durante la conferenza stampa subito successiva al sisma:

"Qui bisogna considerare che si è trattato di una scossa di enorme entità, si verificheranno dunque una serie di assestamenti, altre scosse minori".

Una scossa che supera ormai quella più recente, la più forte dagli ultimi 25 anni, in un territorio che in questa stagione non viene risparmiato nemmeno da grossi incendi come quello enorme avvenuto l'anno scorso che devasto' una superficie maggiore dell'area intera di New York. Un incendio considerato il maggiore della storia della California.

Le reazioni di sollievo tra turisti e abitanti dopo il grande sisma di venerdì sera, alle 20.29 ore locali, sono diverse:

"Tutto si muoveva - ha riferito un testimone - il lampadario tremava fortemente e i bambini urlavano concitati". E poi:

"Sembrava di stare su un piatto in movimento, quando eravamo sul materassino della piscina".

Le scosse di assestamento di magnitudo 4, sempre secondo l'Istituto USGS, sono di fatto già avvenute e hanno superato la decina. Almeno 16.