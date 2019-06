UE: via alla seconda giornata di vertice, tra mille spinosi dossier

Jean Claude Juncker si appresta a terminare il suo mandato al vertice della Commissione europea, ma il nome del suo successore non è ancora dato saperlo.

"Abbiamo bisogno di più tempo per discuterne ed è per questo che torneremo su questo tema alla fine di giugno. Oggi è troppo presto per giudicare i nomi e il post", ha detto Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, al termine di una prima giornata di vertice, conclusasi senza esito a notte fonda.

I leader europei torneranno a discutere delle nomine ai posti-chiave dell'UE in vertice straordianario il 30 giugno .

Accantonato dunque il tema più spinoso, almeno per gli equilibri interni all'UE, la seconda giornata di vertice dei capi di Stato e di governo viene dedicata a temi non proprio marginali come Brexit e futuro dela zona Euro. È abbastanza evidente che sul tavolo ci sarà anche la lettera inviata ieri dal governo italiano, una missiva firmata da Giuseppe Conte che ha tutto il sapore del contrattacco: da una parte l'Italia difende i suoi conti e ricorda di non aver chiesto deroghe alle regole europee, dall'altra dice chiaramente che quelle regole sono inadeguate allo scenario attuale e vanno ridiscusse: con chi, dipende dall'atteggiamento dei candidati alle varie poltrone. Sul debito italiano non sono comunque attese conclusioni, da questo vertice: l'appuntamento per questo è alla seconda settimana di luglio.

Tra i dossier che affollano il tavolo di questa giornata di vertice c'è anche Cipro: la Grecia ha chiesto sanzioni contro la Turchia, che ha avviato alcune trivellazioni nelle acque territoriali dell'isola divisa. L'occupazione turca della parte settentrionale, negli anni '70, ha portato a una divisione di fatto dell'isola, con la parte nord turcofona e la parte sud che parla greco. Due Stati di cui uno solo è però riconosciuto dalla gran parte della comunità internazionale, quello di Nicosia.

L'Unione europea ritiene quindi illegali le trivellazioni turche e potrebbe effettivamente avviare una serie di misure sanzionatorie, che rischierebbero però di scatenare ritorsioni da parte di quello che è comunque un partner commerciale importante.

E di sanzioni si parla anche nel caso della Russia, che potrebbe vedere prorogate di altri sei mesi quelle relative all'annessione della Crimea.

C'è poi la questione ambientale: nonoastante le pressioni Onu e una spettacolare protesta di Greenpeace che ha proiettato il suo messaggio sulla facciata della sede della commissione, l'obiettivo di ridurre le emissioni a zero entro il 2050, stipulato negli accordi di Parigi, rischia di venire seriamente compromesso. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria si sono impegnate a rispettare gli accoedi ma Varsavia è preoccupata per l'impatto nelle regioni polacche produttrici di carbone.

"Oggi, ci sono 24 Stati membri che sono a favore dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050. Così, se combattiamo, se andiamo avanti, riusciamo a espandere le adesioni, riusciamo a fare progressi, a dare credibilità al nostro impegno per l'accordo di Parigi. L'attuazione dell'accordo di Parigi è assolutamente essenziale", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.