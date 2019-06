Mondiali femminili, straripano gli Usa: 13- 0 contro la Thailandia

Continua ad entusiasmare questo mondiale di calcio femminile. A imporsi all'attenzione è soprattutto il match tra Stati Uniti e Thailandia: le americande straripano, col punteggio astronomico di 13 a 0. Di questi, ben 5 li metterà in rete Alex Morgan, attaccante dell'Orlando Pride.

Piu contenuto, nello stesso girone, il punteggio di Svezia-Cile, che finisce 2-0 in favore delle elvetiche. Qui è l'attaccante di origine kossovara del Linköpings club Kosse Asslani a farsi notare all'83esimo, bissata 10 minuti dopo, a un attimo dal fischio finale da Madelen Janogy.

Nel girone E invece il Canda batte il Camerun per 1 a 0,mentre la Nuova Zelanda perde per il medesimo punteggio contro l'Olanda, che anche in questo caso riesce a sbloccare il risultato al 92esimo, in zona cesarini, grazie a un guizzo Jill Roord.