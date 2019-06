La Chiesa puntualizza la sua posizione sulle scelte gender

La Chiesa cattolica mette i paletti davanti all' «ideologia del gender» con un documento vaticano pubblicato della Congregazione per l’Educazione cattolica. La richiesta è un invito alla società civile a non imporre un pensiero unico e a preferire percorsi di accompagnamento nel rispetto delle scelte dei singoli.

Il primo documento del genere da parte della Chiesa

E' la prima volta che la Chiesa dedica un pamphet alla teoria secondo la quale non esisterebbe alcuna differenza tra uomini e donne tanto che il proprio sesso ognuno lo può scegliere a piacimento. Una mossa che non è piaciuta naturalmente a molti ambienti LGBT che speravano da Papa Francesco una prospettiva di maggiore inclusione.

Rifiuto delle teorie gender più radicali

Nelle 31 pagine del documento si ribadiscono che le teorie gender, specialmente quelle «più radicali», rappresentano "un processo progressivo di allontanamento dalla natura" un atteggiamento che conduce «identità sessuale e famiglia» alle dimensioni della «liquidità» estranea alla dottrina della chiesa. Sì invece a «percorsi di accompagnamento» nelle scuole ed a lasciare la «libertà» alle famiglie di «basare l’educazione dei figli su un’antropologia integrale».