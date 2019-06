La polizia svedese spara a un uomo con atteggiamenti sospetti

La polizia svedese ha sparato a un uomo che avrebbe assunto un atteggiamento sospetto presso la stazione centrale di Malmö, nel sud del paese. Lo scalo è un importante snodo ferroviario nazionale ed è stato preventivamente evacuato.

Secondo una testimone oculare la polizia aveva circondato il sospettato che a un certo punto ha sollevato una borsa nera; subito si sono sentiti gli spari, forse 4 o 5 colpi.

L'individuo ferito ad una gamba è stato portato all'ospedale dagli stessi agenti. Secondo la polizia l'uomo minacciava di far saltare in aria la stazione ferroviaria di Malmö ed ha fatto resistenza all'arresto. In realtà non è stata trovata traccia di ordigni esplosivi in stazione.