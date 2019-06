Lazio: ufficiale rinnovo Inzaghi al 2021

(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Dopo l’anticipazione del presidente Claudio Lotito, arriva anche l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi con la Lazio fino al 2021. “La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione – si legge nel comunicato del club biancoceleste – rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati”.

