Mediaset, shopping in Germania: acquistato 9,6% di Prosiebensat Media

Mediaset ha rilevato il 9,6% del capitale sociale del gruppo radiotelevisivo ProSiebenSat1, il secondo in Europa per numero di famiglie raggiunte. L'azienda di Cologno Monzese - che ha reso nota l'operazione in un comunicato ufficiale - diventa così il primo azionista della società, che al momento conta oltre 40 emittenti radiotelevisive in 12 diversi paesi

"Si tratta di un ingresso amichevole" ha commentato l'Ad Pier Silvio Berlusconi "Una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale".

Per Mediaset l'investimento "non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi" il prossimo 25 luglio. Una proposta che, in caso venisse avanzata, dovrà essere sottoposta agli azionisti in una nuova assemblea.