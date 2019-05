Cannes, ecco i vincitori

La Palma d'oro 2019 va a "Parasite" del sud-coreano Bong Joon-Ho.

Il sud-coreano Bong Joon-Ho ritira la Palma d'oro per "Parasite" REUTERS/Eric Gaillard

Ad Atlantics della regista ed attrice franco-senegalese Mati Diop va il Grand Prix.

Antonio Banderas, per Dolor y gloria di Pedro Almodovar, ed Emily Beecham, per il film Little Joe di Jessica Hausner, vincono i premi come migliore attore ed attrice.

I fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne, per il film Young Ahmed, vincono il premio per la migliore regia al 72/mo festival di Cannes.

Va a Portrait of a Lady on Fire di Celine Sciamma il premio per la migliore sceneggiatura.

Menzione speciale per il cortometraggio Monstruo Dios di Agustina diSan Martin e per il film It Must Be Heaven di Elia Suleiman.

Il film Nuestras Madres di Cesar Diaz, dalla Semaine de la Critique, vince il premio Camera d'oro, migliore opera prima.

La Palma d'oro 2019 al migliore cortometraggio va a The distance between us and the sky di Vasilis Keratos.

Il traditore di Marco Bellocchio, unico film italiano nel concorso del festival di Cannes quest'anno, non sarebbe nel Palmares secondo quanto apprende l'ANSA. Il film con Pierfrancesco Favino camaleontico Tommaso Buscetta, il super pentito di mafia, non ce l'avrebbe fatta a rientrare tra i premi della giuria presieduta dal messicano Alejandro Gonzalez Inarritu.

Il traditore ha avuto ottime recensioni, un'accoglienza alla premiere mondiale di 13 minuti di applausi e al mercato dei film sta ottenendo grandi riscontri, dall'acquisto Sony per i diritti sull'uscita americana all'approdo in Spagna e Germania. Bellocchio e Favino, con gli altri attori, sono già ripartiti per l'Italia. Tra i rumors forte è quello che riguarda nel Palmares un posto per Parasite del coreano Bong Joon Ho.