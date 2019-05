Road Trip Europe a Berlino

Road Trip Europe cambia equipaggio a Berlino, in Germania. Appuntamento alla Porta di Brandeburgo.

Méabh Mc Mahon: Grazie ragazzi, grazie per aver portato il sole con voi, mentre Masel e Jona si sono aggiunti nell'ultima tappa di questo viaggio. Allora com'è andata?

Vincent MacAviney: È stato davvero affascinante ascoltare persone di tutte le età e di professioni diverse, lungo la strada che abbiamo fatto. In Austria abbiamo parlato coi giovani allevatori. L'Unione europea, ha un problema, non ha allevatori con meno di 40 anni e in futuro questo causerà problemi di sicurezza alimentare. C'è bisogno di fare di più per aiutare i giovani a entrare in quella vita contadina, perché non sono supportati abbastanza. Nella Repubblica Ceca abbiamo visto persone davvero entusiaste dell'Unione Europea, che pensano di aver bisogno ancora di nuove infrastrutture, come negli altri paesi dell'ue, e che pensano che l'UE faccia molto ma non comunichi altrettanto. Questo è qualcosa che abbiamo ascoltato in questo viaggio.

Méabh Mc Mahon: Sono state molte le persone che ti hanno chiesto della Brexit?

Vincent MacAviney: Sì, volevano sapere tutti cosa accadrà con la Brexit. Speravo di poter fare una pausa su questo tema ma tutti qui vogliono sapere. E ti osservano, leggermente inorriditi. Ho sentito un gruppo di uomini d'affari tedeschi che si scambiavano impressioni sui loro colleghi britannici che parlavano di Brexit. E stavano solo ridendo. Tutti pensano che i tedeschi non abbiano il senso dell'umorismo, invece la Brexit deve essere esilarante.

Méabh Mc Mahon: Beh, nei prossimi giorni scopriremo sicuramente se i tedeschi hanno o no senso dell'umorismo. Poi sei stato in Polonia, e hai anche mandato dei reportage da lì.

Leszek Kablak: "Sì, per la prima volta in 15 anni i polacchi sentono che queste elezioni di Europa sono davvero importanti, a causa della dura battaglia politica all'interno della Polonia. Queste el ezioni sono l'occasione per risolvere molte questioni in Polonia, forse questo è il motivo per cui queste elezioni stanno concentrando l'attenzione della gente e speriamo che cambierà davvero qualcosa in Polonia, non solo nelle cose cruciali all'interno del nostro paese, ma anche in termini della nostra immagine al di fuori della Polonia in questi ultimi anni ".

Méabh Mc Mahon: Sono arrivata a Berlino poche ore fa, ma non ho tempo per unirmi al resto dei turisti, visto che stiamo già percorrendo la strada. Jona sta guidando. Dove stiamo andando Jona?

Jona Kallgren: Stiamo andando a Magdeburgo, una città di medie dimensioni che prima era nella Germania orientale. C'è una partita di calcio oggi. Il calcio è come una religione in Germania, quindi andremo a vedere cosa pensano i tifosi delle elezioni europee e dell'UE.

Méabh Mc Mahon: Avete intenzione di votare alle elezioni europee?

Tifosa di calcio: Sì ... non sono sicuro di poterti dire per chi ... penso di votare l'AFD

Méabh Mc Mahon: E scegli per chi votare in base a cosa che per te è importante?

Tifosa di calcio: Che tutto possa essere ripensato di nuovo, così da poter riprendere il controllo, che tutto sia abbastanza condiviso e così via.

Tifoso di calcio 1: Cosa è importante per me? Questa piccola qui sulle mie spalle, tutto ciò che ha a che fare con i bambini è importante per me.

Méabh Mc Mahon: Lei vota domenica?

Tifoso di clacio 2: Sì, per l'AFD

Méabh Mc Mahon: AFD, perché?

Tifoso di calcio 2: Perché si.

Méabh Mc Mahon: In base a cosa voti, cosa che per te è importante?

Studentessa: La sostenibilità certamente, il sentimento dell'Europa e l'unità europea, e naturalmente tutto ciò che riguarda i diritti.

Pensionata: Spero solo che le persone escano e votino e votino per le persone giuste, è importante per l'Europa. Per noi qui, è tanto importante quanto lo è per tutti in Europa che si possa vivere in modo sicuro, libero e soddisfacente. Questo è importante.

Méabh Mc Mahon: È stato un pomeriggio interessante

Jona Kallgren: Si, davvero. Magdeburgo è un posto interessante.

Méabh Mc Mahon: Ma non abbiamo più tempo per continuare a visitare la città, dobbiamo riprendere la strada.

Jona Kallgren: Siamo diretti a Brema. Abbiamo un viaggio di tre ore verso la costa, mentre parliamo stiamo prendendo l'autostrada.