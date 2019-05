Ford taglia 7.000 posti di lavoro nell'ambito del suo piano di ristrutturazione.

I tagli si tradurranno in risparmi per 600 milioni di dollari. A annunciarlo l'amministratore delegato, Jim Hackett, che in una comunicazione ai dipendenti ha spiegato "la casa automobilistica sta entrando nell'ultima fase di tagli all'occupazione iniziata lo scorso anno e che, entro settembre, ridurrà la propria forza lavoro di 7.000 unità, fra uscite volontarie, involontari".