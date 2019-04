Elezioni europee, chi sale e chi scende: le proiezioni in tempo reale

Il fallimento del tentativo di riunire tutti i campi pro-remain nel Regno Unito non fa altro che avvantaggiare il partito per la Brexit di Nigel Farage. Lo dicono le ultime proiezioni di Europe Elects per Euronews.

I liberaldemocratici, Change UK e i verdi, che si sono espressi a favore della presentazione di un secondo referendum sul Brexit, hanno tutti escluso la possibilità di poter lavorare insieme. Questa mancanza di unità dividerebbe i seggi tra i diversi gruppi del Parlamento europeo. "Si parla da tempo di un'alleanza progressiva contro il Partito conservatore. Ma fondamentalmente, il problema è che i partiti hanno troppe differenze ideologiche per correre sotto un'unica bandiera", sostiene Euan Healey, caporedattore di Europe Elects. "Non c'è solo la Brexit, sono tanti i problemi".

Socialisti e Democratici

La partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee - a meno che non si raggiunga un accordo per l'uscita concordata prima del 23 maggio - va a beneficio del gruppo socialisti e democratici (S&D) di centro-sinistra grazie ai seggi che verranno conquistati dal partito laburista britannico, assicura Europe Elects. Questo significa che la corsa tra S&D e il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra è più serrata rispetto a quando le proiezioni coprivano i 27 stati membri: il Regno Unito darà probabilmente pochi o zero vantaggi elettorali al PPE. E mentre la corsa si restringe, un occhio vigile è rivolto al partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orban. Se Fidesz, che attualmente trova casa nel Partito Popolare Europeo, si unirà al gruppo populista dell'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni (EAPN), sarà un colpo significativo per il PPE, che attualmente ha il maggior numero di seggi nel Parlamento Europeo. Il gruppo EAPN è stato formato in aprile dal leader della Lega e vicepremier italiano Matteo Salvini per unire i gruppi populisti di destra nel Parlamento europeo.

Brexit Party: chi li vuole?

Il nuovo partito dell'eurodeputato britannico Nigel Farage, che al momento siede con l'Europa della libertà e della democrazia diretta (EFD), deve ancora annunciare a quale gruppo parlamentare si unirà formalmente. Nessuno sa fare previsioni.

"È difficile prevederlo. Ma ce la sta facendo tutta per rendersi accettabile dagli altri membri", ritiene Filip van Laenenen, analista di Europe Elects. "Credo che nemmeno Farage sappia cosa fare. So che il gruppo EAPN non prova molte simpatie verso di lui".

"Non andrà al PPE o all'ECR (gruppo dei Conservatori e Riformisti europei), perché lì siedono anche i conservatori britannici. Quindi, per ora, è da solo", ha aggiunto van Laenen.

Le proiezioni di Europe Elects in tempo reale

L'andamento dei consensi dalle ultime elezioni europee del 2014

Com'è la situazione nei vari Paesi.

Metodologia: I dati delle proiezioni del Parlamento europeo sono raccolti da Europe Elects e si basano su sondaggi pubblici che indicano le intenzioni di voto alle Europee in 27 Paesi della Ue, ad esclusione del Regno Unito. Nei casi in cui non fosse disponibile un sondaggio sulle elezioni europee, vengono utilizzati sondaggi relativi alle elezioni nazionali. In caso non fossero pubblicati sondaggi dopo le ultime elezioni nazionali, ci si basa sui risultati elettorai. Per maggiori informazioni sulla metodologia, si prega di visitare Europe Elects.