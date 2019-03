Monumenti al buio in tutto il mondo, è l' 'earth hour'

Dalla Sidney Opera House alle luci di Hong Kong, passando per il War gate memorial di New Delhi, fino ad arrivare al Colosseo e alla tour Eiffel, all'Empire state building di New York e al Cristo redentore di Rio de Janeiro. Sono solo alcuni dei migliaia di monumenti e luoghi simbolo al mondo che si sono spenti per l'iniziativa globale earth hour, un'ora per la terra, lanciata dal WWF.

A Parigi, dove si è tenuta la conferenza sul clima nel 2015, la sindaca Anne Hidalgo ha tenuto un discorso sulla biodiversità e il riscaldamento energetico ai piedi della tour Eiffel.

All'iniziativa, nata nel 2007 e tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sul risparmio energetico, il riscaldamento del pianeta e impegno ambientalista, hanno aderito 180 Paesi.