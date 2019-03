Tennis, Indian Wells: niente "carica dei 101" per Federer, trionfa Thiem

A Indian Wells, Dominic Thiem ha vinto il BNP Paribas Open, il suo primo titolo Masters 1000.

In finale, il 25enne austriaco ha recuperato un set a Roger Federer e si è imposto per 3-6 6-3 7-5 in poco piu di 2 ore.

Vittoria sorprendente, ma meritata, per Thiem

Niente carica dei 101 (tornei vinti) per Federer.

Non una delle giornate migliori per Federer. Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

L'erede di Muster? O meglio di Muster?

Thiem è il primo austriaco a vincere un Masters, 22 anni dopo Thomas Muster, a Miami (vittoria in finale contro lo spagnolo Sergi Bruguera).

Con la vittoria a Indian Wells, Dominic Thiem sale al numero 4 del mondo.

Incredulo, Dominic Thiem.

L'impresa di Bianca Andreescu

Nel torneo femminile sorprendente successo della 18enne Bianca Andreescu, canadese di origine romena, capace davvero di una grande impresa: vincere un Masters 1000 dopo essere stata ammessa al torneo grazie ad una wild card.

In finale, Bianca Andreescu ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber per 6-4 3-6 6-4.

Per la giovane canadese sembra questa la stagione della consacrazione: è il secondo torneo di singolare che vince, dopo essersi imposta - a gennaio - a Newport.

Gli organizzatori si congratulano via Twitter con i vincitori: Thiem, Andreescu e per, il doppio, la coppia maschile Mektic-Zeballos e la coppia femminile Sabalenka-Mertens.