La "Parigi-Nizza" consacra il talento di Egan Bernal, il "Predestinato"

Primo successo di spessore in una corsa a tappe per il 22enne colombiano Egan Arley Bernal Gómez, per tutti semplicemente Bernal, considerato l'astro nascente del ciclismo mondiale e già sotto contratto con il Team Sky.

Dopo una settimana di corsa, il colombiano ha conquistato l'edizione 2019 della Parigi-Nizza, classica di primavera.

L'ultima tappa, domenica 17 marzo, è stata vinta da Ion Izaguirre.

Nella classifica generale, Egan Bernal ha preceduto di 39 secondo l'altro colombiano Nairo Quintana e di 1'03" il polacco Michal Kwiatkwoski.

Primo degli italiani, Domenico Pozzovivo, 26esimo a 22'42" di ritardo, davanti ad Alessandro De Marchi, 27esimo nella classifica finale, con un ritardo di 22'59" da Bernal.