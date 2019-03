La Soyuz MS-12 ha agganciato l'ISS

La navicella russa Soyuz MS-12 decollata ieri sera alle 20.14 (ora italiana) dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, ha raggiunto e agganciato con successo la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo del vettore russo il team che compone la spedizione 59/60 della Iss: gli astronauti della Nasa Christina Hammock Koch e Nich Hague, e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin. Come da prassi la Expedition 59 è iniziata ufficialmente nel momento in cui la Soyuz ha agganciato il modulo "Rassvet" della Iss, sei ore e quattro orbite dopo il lancio. I tre astronauti sono stati accolti dal comandante dell'Expedition 59, Oleg Kononenko della Roscosmos, da Anne McClain della Nasa e David Saint-Jacques dell'Agenzia Spaziale Canadese