Zidane ritorna, prime novità al Real Madrid

Il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid, con nuovo contratto sino al 2022, porta subito una ventata di entusiasmo in seno ai campioni d'Europa uscenti, e già le prime novità.

Isco e Marcelo, infatti, da tempo ai margini della squadra sotto le gestioni di Lopetegui e Solari, si sono allenati nonostante il giorno libero concesso alla squadra.

Probabile che Zizou, artefice di una cavalcata che ha portato il Real a vincere ben nove titoli in due anni e mezzo, riparta dai suoi fedelissimi, abbandonati lo scorso anno dopo aver vinto la terza Champions League consecutiva.

L’obiettivo per i due "dissidenti" è quello di compensare la mancanza di minuti nelle gambe: sebbene la loro permanenza per la prossima stagione sia tutt'altro che garantita, Isco e Marcelo potranno rimettersi in gioco nella restante parte di stagione.

Fuori dalla Champions e dalla Coppa del Re, i madrileni sono attualmente terzi nella Liga, a -5 dall’Atletico ed a -12 dal Barcellona.