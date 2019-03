Ucraina: neo-nazisti contro Poroshenko

Nella giornata di sabato Milizia Nazionale, una formazione ultranazionalista e di ispirazione neo- nazista ha organizzato una manifestazione al Maidan in centro a Kiev contro il presidente Petro Poroshenko. Una gruppo che nonostante l'ostilità verso le minoranze gode di appoggi politici.

Una protesta nata per denunciare la corruzione dilagante nel paese in vista delle prossime presidenziali previste il 31 marzo che potrebbero non portare alla rielezione di Poroshenko accusato da gran parte dell'opinione pubblica di non aver fatto abbastanza per il paese.

Intanto i componenti di Milizia Nazionale sono stati autorizzati a fare gli osservatori dalla Commissione Elettorale Centrale.