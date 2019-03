Un festival dei giardini in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - I giardini del Mediterraneo, con le piante più originali e quelle legate alla cultura e alla letteratura classica, rivivranno per sei mesi a Giarre (Catania) attraverso "Radicepura Garden Festival". La seconda edizione della manifestazione, che si aprirà il 27 aprile e si concluderà il 27 ottobre, è stata presentata a palazzo dei Normanni: quest'anno la piazza del parlamento siciliano sarà, infatti, trasformata grazie all'allestimento di un "giardino culturale dinamico" che realizzerà un ideale collegamento con i giardini del Palazzo Reale. Il parco botanico della Fondazione Radicepura ospiterà 14 installazioni e due giardini, oltre a un "orto della dieta mediterranea", nei quali verranno ospitate 800 specie e cinquemila varietà di piante coltivate dal vivaio Faro. In questo contesto botanico si incontreranno arte, storia e tutela dell'ambiente. Antonio Perazzi e Andy Sturgeon realizzeranno due giardini di oltre 10 metri quadrati ciascuno.

