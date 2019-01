Ex-ambasciatore UE: "la situazione con gli Stati Uniti è preoccupante"

Lo scossone nelle relazioni tra Washington e Bruxelles minaccia importanti negoziati commerciali. Il declassamento dello status diplomatico della delegazione europea negli Stati Uniti potrebbe infatti avere conseguenze su un potenziale accordo di libero scambio. Euronews ha incontrato John Bruton, ex ambasciatore dell'Unione europea a Washington, per comprendere la gravità della situazione e l'impatto di questa decisione sui rapporti commerciali transatlantici.

"Ovviamente tutto ciò è preoccupante: l'amministrazione statunitense ha minacciato di imporre dazi sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti. In gioco c' è l'industria automobilistica, che è un'industria molto importante, non solo in Germania e in Francia ma anche all'Europa centrale e orientale. Si tratta di una situazione potenzialmente difficile e dannosa per l'UE, ma ritengo che dobbiamo difendere i nostri interessi: abbiamo leva considerevole perché gli USA esportano molti servizi ".

La Commissione europea si prepara a ricevere il via libera dai governi nazionali per intraprendere dei negoziati ed evitare il rischio che gli Stati Uniti introducano dei dazi dei sull'importazione auto straniere.