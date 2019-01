Sbarchi, Sea Watch: 49 migranti accolti da Malta dopo 2 settimane

Tuttavia, Malta teme di diventare la destinazione di navi respinte dall'Italia. Prima di dare consenso allo sbarco nelle sue coste, ha voluto infatti assicurarsi che vi sia continua collaborazione da parte di tutti i Paesi dell'Unione affinchè si affrontino future vicende simili in modo congiunto e sollecito.

Alla luce di questa lunga attesa, mancato ccordinamento tempestivo e lunghe negoziazioni, la Commissione europea ha avvertito che l'Europa "non può continuare a fare affidamento su soluzioni improvvisate per gli sbarchi dei migranti".

Poche ore prima, era stato raggiunto un accordo tra diversi Paesi europei per stabilire chi li avrebbe accolti.

Termina cosi una situazione di stallo in cui i Paesi dell' Unione europea si erano rifiutati di offrire un porto sicuro per questi nuovi arrivi.

Esultano di gioia i 49 migranti sbarcati mercoledi a La Valletta, nell'isola di Malta, dopo aver trascorso piu di 2 settimane a bordo di scialuppe di salvataggio di una Organizzazione Non Governativa tedesca che li aveva soccorsi in mezzo al Mar Mediterraneo .

La Commissione europea ha proposto di avvalersi delle competenze e del ruolo delle agenzie europee per "determinare rapidamentequali siano i migranti ammissibili al sostegno e all'accoglimento" in modo tale da anticipare e "organizzare" le operazioni di rinvio di tutti gli altri ai loro Paesi di origine.

"L'Unione non può continuare a fare affidamento su soluzioni disordinate", ha affermato Avramopoulos. "_Abbiamo bisogno di un meccanismo prevedibile e sostenibile" per gestire gli sbarchi e una distribuzione solidale dell'accoglienz_a" - ha aggiunto.

Bruxelles è pronta a lavorare con gli Stati membri per mettere in atto provvedimenti provvisori che fungano da ponte, prima dell'adozione di una vera e propria riforma delle norme in materia di asilo. Cosi riporta Avramopoulos.