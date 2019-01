Migranti: Sea Watch, trattative in corso

Nella giornata di martedì la Sea Watch lancia un nuovo appello su twitter "Siamo da 18 giorni nel corso di una missione di salvataggio che non vede la fine. Aprite i porti".

Sono 32 in tutto i migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso nel Mar Mediterrano ancora in attesa dell'autorizzazione di un porto per lo sbarco. A questi si aggiungono altre 17 persone a bordo di un'altra nave la sea eye nelle stesse condizioni.

Sul fronte della democrazia ancora nessuna conferma. Il portavoce capo della Commissione Europea ha fatto sapere che sono ancora in corso i contatti con gli Stati Membri per trovare una soluzione condivisa.

La germania si è detta pronta a riceverne 50 purché un numero "considerevole" di Stati membri partecipi in modo solidale alla questione, ha fatto sapere il ministro degli interni