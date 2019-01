L'Iran accusa l'Ue: "Troppo debole con gli Usa"

Dimensioni di testo Aa Aa

L'Unione europea è troppo debole di fronte agli Stati Uniti. L'accusa viene lanciata dai microfoni di Euronews dal primo vicepresidente iraniano, Eshaq Jahangiri, che critica Bruxelles per non aver fatto abbastanza sull'accordo relativo al nucleare. L'intervista integrale sarà trasmessa sul nostro programma The Global Conversation.

"Penso che l'Unione europea si trovi di fronte alla prova più grande dalla seconda guerra mondiale. Può l'Unione europea prendere decisioni indipendentemente dal governo degli Stati Uniti, in particolare quando è in carica un'amministrazione come quella di Trump? - si chiede Jahangiri - L'Unione europea può difendere i propri interessi e rispettare gli impegni internazionali? In realtà, non abbiamo visto alcun risultato concreto da parte dell'Unione europea".