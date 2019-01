L'attore Spacey in tribunale

Respinta la richiesta di Kevin Spacey che aveva chiesto di non apparire davanti ad un tribunale per rispondere alle accuse di molestie sessuali- nella giornata di lunedì l'attore si è presentato davanti ad un'aula del Massachussetts per rispondere di un caso di avances sessuali nei confronti di un teeneager.Un episodio risalente al 2016, avvenuto in un bar dello stato americano.

La denuncia sarebbe stata fatta dalla madre del diciottenne coinvolto nel caso. Un ex anchor della tv Heather Unruh, la donna ha parlato quindi per conto del figlio. La corte è stata riconvocata il prossimo 4 marzo. Da quando è stato travolto negli scandali, l'attore è scomparso dalal circolazione.