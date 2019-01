Immigrazione, natività ortodossa e caldo torrido

Nemmeno l'appello del Papa a una maggiore solidarietà sembra smuovere l'impasse in cui si trova l'Europa sull'immigrazione. A Bruxelles la Commissione europea lunedì ha confessato di essere in contatto con alcuni Stati membri per garantire un rapido sbarco delle persone a bordo delle imbarcazioni Sea Watch e Sea Eye. La riforma del sistema europeo di asilo resta pero bloccata.

Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea ha affermato "Speriamo vivamente che con l'aiuto della presidenza rumena saremo in grado di concludere questo importante filone delle politiche migratorie il prima possibile e preferibilmente prima delle elezioni del Parlamento europeo".

Malta e l'Italia rifiutano tano di aprire i propri porti a queste imbarcazioni. L'eurodeputata maltese Roberta Metsola afferma che alcuni stati membri predicano bene ma razzolano male.

"I cittadini vogliono delle soluzioni chiare alla sfida dell'immigrazione ma i governi di paesi più grandi scaricano le responsabilità sui paesi piccoli, cercando di metterli in difficoltà", afferma.

Il prossimo quadro finanziario europeo per il 2021-2027 prevede di destinare 10,4 miliardi di euro alla gestione dell' immigrazione da parte degli Stati membri. Per Cecile Kyenge occorre prima cambiare la regola del voto in seno al Consiglio europeo.

"Il regolamento di Dublino potrebbe essere modificato con una maggioranza qualificata, mentre adesso è richiesta l'unanimità. Si sa che non verrà raggiunta e quello che è grave è che si parla di queste persone come se si trattasse di oggetti. Sono degli esseri umani e prima di tutto dobbiamo salvare vite umane", spiega.

L'Unione europea discuterà la questione migratoria in modo più dettagliato in un altro vertice con la Lega araba, al Cairo, previsto per fine febbraio.

Il mondo ortodosso festeggia il Natale

Per qualcuno il Natale arriva più tardi. Il 7 gennaio in varie parti del mondo alcune chiese ortodosse hanno celebrato la Natività. Quest'anno, pero', l'Ucraina ha una ragione in più per festeggiare. Il 6 gennaio ha ottenuto l'indipendenza ufficiale dalla Chiesa russa. Ora avrà ha autonomia nel scegliere i suoi leader e più controllo sui suoi territori.

La lobby degli animalisti incontra la Commissione UE

Si al libero commercio ma nel rispetto del benessere animali. Questo il messaggio dell'associazione animalista "Eurogroup for animals" che lunedì ha incontrato commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstrom. L'organizzazione preme affinché vengano adottati gli standard europei negli accordi commerciali in via di negoziazione con paesi terzi e nel caso di un non accordo sulla Brexit.

Il 2018: un anno caldo, segnato da eventi estremi

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato, secondo l'organizzazione Copernicus, che studia i cambiamenti climatici per conto dell'UE. Gli esperti avvertono che i gas serra prodotti dall'uomo stanno causando eventi climatici estemi come indendi e lo scioglimento delle regioni artiche. Il record delle temperature è stato raggiunto nel 2016, seguito dai livelli del 2017 e del 2015.