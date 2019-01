Cinema: "The Rider" miglior film per i critici americani

"The Rider" batte "Roma". A poche ore dai Golden Globe, la pellicola della regista cinese Chloe Zhao trionfa come miglior film ai National Society of Film Critics Awards, i premi dell'associazione di critici cinematografici americani.

Non se ne va a casa a mani vuote però Alfonso Cuarón, eletto miglior regista. Il suo "Roma" si prende anche i riconoscimenti come miglior film straniero e miglior fotografia.

La britannica Olivia Colman - che interpreterà Elisabetta II dalla terza stagione della serie Netflix "The Crown" - viene nominata miglior attrice, per la sua performance in "La Favorita" di Yorgos Lanthimos.

Ethan Hawke è invece il miglior attore. Superba l'interpretazione del texano del reverendo Toller, in "First Reformed - La creazione a rischio", film di Paul Schrader, presentato a Venezia nel 2017.

"Minding the Gap" di Bing Liu, vince il premio come il miglior documentario. Racconta la storia di tre ragazzi dell'Illinois, che si sono uniti per sfuggire alle instabili famiglie.