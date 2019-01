Sci: Ryoyu Kobayashi inarrestabile

Alle sue spalle si sono piazzati il padrone di casa Stefan Kraft e il norvegese Andreas Tjernen. Soltanto 17esimo Simon Ammann mentre Andreas Schuler non si è qualificato per la seconda manche. Ora il nipponico sogna il quarto successo a Bischofshofen.

Imbattibile Ryoyu Kobayashi . Il giapponese ha dettato legge anche a Innsbruck ipotecando la vittoria nella Tournée dei Quattro Trampolini grazie al terzo successo parziale consecutivo. Già dopo il primo salto aveva un margine di oltre 10 punti sul secondo. I 131m del secondo balzo per 267 punti totali gli hanno poi regalato il trionfo.

Nonostante la strepitosa gara disputata da Kobayashi, il pubblico non ha avuto occhi che per il padrone di casa Stefan Kraft: in delirio al suo salto.