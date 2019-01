La tempesta Pabuk si abbatte sulla Thailandia

Centinaia di turisti sono rimasti bloccati nelle isole del golfo della Thailandia, dato che gli aeroporti regionali e i battelli sono fermi fino a sabato in vista dell'arrivo della tempesta tropicale Pabuk. La prima dopo 30 anni che colpisce le isole in alta stagione. Chi è rimasto sull'isola si ègià barricati in casa con le provviste.

Le immagini degli sfollati arrivano da Nakhon Si Thammarat, dove 200 persone sono state evacuate. E tutto il dipartimento è pronto per l'emergenza.

La tempesta Pabuk ha già fatto un morto: nella provincia di Pattani un pescatore è stato travolto da un'onda, disperso un suo collega.