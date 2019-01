Una 'cartolina': i Sassi sotto la neve

(ANSA) - MATERA, 3 GEN - E' al gelo, con temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio, la Basilicata che stamani presenta ai turisti la "cartolina" dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve caduta durante la notte. Sulle strade le criticità principali sono segnalate dalla Polizia stradale sulla ss7 Appia che dalla 'Basentana', e quindi da Potenza, conduce proprio nella Capitale europea della Cultura 2019. La Polstrada comunque consiglia "di mettersi in viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo".

