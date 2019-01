Allarme ambientale nel Mare del Nord

Nuovo allarme ambientale, questa volta, al largo della Norvegia. Il 1 gennaio una nave cargo, battente bandiera panamense, ha perso ben 270 container nel Mare del Nord. Altri 30 sono rimasti danneggiati.

Tutta colpa del maltempo e delle onde alte fino a 5 metri. Secondo Hans-Werner Monsees, Direttore del Comando centrale per le emergenze marittime tra il carico perso potrebbero esserci materiali pericolosi utilizzati per la produzione di plastica. "Molti container sono affondati e non si sa se riusciremo a recuparli di nuovo. Sul posto proseguono le operazioni di soccorso con navi speciali. Le sostanze, alcune considerate tossiche reagiscono solo al calore, prosegue il comandante, e anche se al momento le temperature non sono elevate c’è il rischio umidità che rende quelle sostanze un pericolo relativamente gestibile.”