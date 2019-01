Niente più autostrade gratuite in Germania. Il controverso pedaggio autostradale entrerà in vigore nell’autunno 2020. Lo ha confermato il ministro tedesco dei Trasporti Andreas Scheuer su Twitter. "Chiunque userà le nostre infrastrutture pagherà, senza oneri aggiuntivi per i residenti”.

Il pedaggio, di fatto, sarà versato solo dagli automobilisti stranieri perché i tedeschi dovranno sì acquistare un bollino annuale ma, contestualmente, si troveranno ridotta la tassa di circolazione.