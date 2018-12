Indonesia, i rinoceronti Giava l'ultima specie vivente in pericolo

Non solo la caccia grossa (molto attiva durante il periodo colonialista olandese e non soltanto), ma anche la possibilità di un nuovo tsunami in Indonesia, potrebbe spazzare via quel che è rimasto dei rinoceronti di Giava: una volta la specie asiatica più diffusa e ormai presente solo all'interno del parco nazionale di Ujung Kulon, nell'estremità occidentale dell'isola di Giava (da cui il nome della specie), dove sopra incombe il vulcano Anak Krakatoa, responsabile dell'arrivo dello tsunami.