Genova: ponte Morandi, una ferità ancora aperta

Quattro mesi dopo il crollo del ponte Morandi, siamo di nuovo a Genova: aziende ed esercizi commerciali lottano per fronteggiare la crisi, le cose non sono le stesse di prima.

Una città lacerata, che trova difficile affrontare il senso di perdita ed i molti problemi successivi alla tragedia.

Luca Infantino è un pompiere del posto: il 14 agosto scorso era di turno e mai avrebbe pensato, un giorno, di trovarsi faccia a faccia con un disastro di simili proporzioni nella sua città natale.

"Il problema è che qui sei a casa tua -dice - e la prospettiva cambia completamente, il ponte l'ho percorso io stesso migliaia di volte, poteva succedere anche a me o ad un mio familiare di passarci in quel momento: ciò che trovo terribile è che, come risultato di ciò che è accaduto, la città è stata divisa in due per mesi".

Questo Natale, le strade intorno al ponte sono insolitamente vuote e silenziose: i residenti che vivevano nei paraggi hanno dovuto lasciare le proprie case e molti negozi sono stati costretti a chiudere, a seguito al crollo.

"_La zona è deserta,non ci sono molti negoz_i - dice questa signora che abita nei pressi del ponte - non ci sono molte persone in giro, anche perchè si sente la tristezza del Natale per le persone che non ci sono più".

"T_ra un mesetto saremo tutti a casa, la gente non passa più a causa del crollo del ponte e saremo costretti a chiudere_".

Le imprese locali sono quelle che hanno sofferto di più dopo il crollo: con perdite superiori a 400 milioni di euro, le aziende trovano difficile sopravvivere.

Le ripercussioni logistiche sul traffico stradale che collega Genova al resto d'Europa sono state significative: le autorità stanno cercando soluzioni alternative al ponte Morandi nei collegamenti con l'area portuale della città.

Giorgia Orlandi, Euronews: