Inzaghi, vittoria ci mancava da troppo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Dopo cinque partite senza vincere, la Lazio ritrova i tre punti in campionato battendo il Cagliari per 3-1. Poca voglia di parlare di Simone Inzaghi che in conferenza stampa si limita a osservare: "I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato al meglio la partita, avremmo forse meritato anche qualche gol in più. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppe partite e da stasera penseremo alla gara di mercoledì di Bologna. La sostituzione di Luis Alberto? Ha avuto un principio di crampi ma nulla di grave". Un successo limpido che è arrivato anche grazie al cambio di modulo con Correa e Luis Alberto alle spalle di Immobile, anche se Inzaghi obietta: "Non abbiamo cambiato più di tanto - le sue parole - l'importante è come si interpreta e oggi i ragazzi sono stati bravi a farlo. La vittoria per come siamo scesi in campo togliendo certezze al Cagliari".