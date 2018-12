Mondiale club: Ramos "Qui per vincere"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Siamo venuti qui per vincere". Da buon capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, spiega cosa è venuto a fare negli Emirati Arabi che ospitano fino a domenica il Mondiale per club, vinto dai blancos negli ultimi due anni di fila. Dopodomani il Real esordirà in semifinale contro i giapponesi del Kashima Antlers e nonostante il non brillantissimo periodo di forma attraversato dalla squadra, Ramos non cambia registro: "Vincere è sempre il nostro obiettivo, perchè questa è la mentalità del club", spiega a Fifa.com. "E' il mio torneo preferito - confessa - sono molto felice di tornare ad Abu Dhabi perché significa che la stagione è andata bene. E poi, abbiamo l'occasione di tornare a casa con la coppa di Campioni del Mondo". Per lui potrebbe significare l'ennesimo trofeo (il 20mo) di una carriera incredibile ma Ramos spiega che "gli obiettivi personali sono secondari, prima viene il gruppo". La prima semifinale va in scena domani tra il River Plate, recente vincitore della 'Libertadores', e gli arabi dll'Al-Ain.