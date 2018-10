Tre minatori sono morti e 18 sono ancora intrappolati in una miniera di carbone nella provincia di Shandong, in Cina, dopo un crollo di massi avvenuto sabato sera. Parte del tunnel di drenaggio dell'acqua è stata distrutta, mentre 334 persone stavano lavorando nella miniera in quel momento. La maggior parte di loro è riuscita a tornare in superficie. Le unità di soccorso sono ancora sul posto per provare ad estrarre i minatori intrappolati.