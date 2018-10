Siria: prossima settimana vertice a quattro a Istanbul

Una nuova iniziativa diplomatica è stata presa per porre fine ai combattimenti nella provincia di Idlib in Siria ed evitare una potenziale crisi umanitaria nella regione. La prossima settimana, i leader di Russia, Germania e Francia hanno accettato l'invito del presidente turco Erdogan per un incontro a quattro a Istanbul. Niente Stati Uniti, Regno Unito e Iran. Per la prima volta un incontro sganciato dalla visione atlantica o al blocco di Astana.

JAN EGELAND, Sottosegretario ONU per gli Affari Umanitari e la Siria

"La parte russa e quella turca hanno dichiarato che in effetti verrà dato più tempo per attuare l'accordo, alcune delle prime scadenze sono state superate o sono state approvate. Ci sarà più tempo per la diplomazia, è un grande sollievo per noi perché se uno dovesse seguire una logica militare, sarebbe una notizia orribile, non solo per i civili ma anche per gli operatori umanitari".

Situazione comunque ancora irrisolta. Tanti i civili ancora in fuga dai territori di Idlib per uno spettro di una crisi umanitaria ancora in essere e un processo politico chiamato a mettere la parola fine a un conflitto che dura da sette anni.