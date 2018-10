DL Fisco: la "manina" fa discutere Lega e M5S, sabato CDM

La ormai famosa "Manina" che avrebbe modificato il decreto fiscale inserendo uno scudo anche i capitali all'estero e allargando il tetto dei 100.000 euro ad ogni singola imposta, continua a far discutere all'interno della maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe che il testo venga ripulito, mentre per Matteo Salvini: "Il decreto resta. Non possiamo approvare un decreto e modificarlo il giorno dopo. Non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni oppure scie chimiche".