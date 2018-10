Ministro Costa: "Lombardia è Terra dei Fuochi"

Un altro incendio si è sviluppato nei capannoni di una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti in Lombardia a Novate Milanese. Le fiamme non hanno fatto feriti ma suscitato parecchi interrogativi visto che il rogo è scoppiato a poche ore di distanza da quello in un capannone a Milano a Quarto Oggiaro.

Ora la Procura ha aperto un fascicolo di indagine mentre il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha parlato di nuova "Terra dei Fuochi. “La guerra dei rifiuti è una battaglia che intendiamo combattere con fermezza e risolutezza da subito, ha sottolineato Sergio Costa. Parole forti alle quali ha risposto la vicesindaca di Milano Scavuzzo: “Prima di fare un'affermazione del genere, è importante raccogliere tutte le informazioni utili e aspettare tutte le indagini necessarie".

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare definitivamente le fiamme che sono divampate ieri sera verso le 21 alla Bovisasca. Le fiamme, prima di essere controllate dai pompieri, hanno attaccato un vicino deposito di pulmini utilizzati per il trasporto disabili. Lievemente contuse due persone. Secondo le previsioni degli esperti e del Comune le operazioni potrebbero durare diversi giorni. Intanto, il Comune in via precauzionale, ha invitato i cittadini della zona a tenere chiuse le finestre.