Colonia: polizia ferma aggressore che aveva preso una donna in ostaggio

La polizia di Colonia ha confermato che non ci sono morti e non ci sono state sparatorie. Nel corso del blitz l'uomo, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è stato gravemente ferito. Al momento, scrive l'agenzia Afp, si trova in rianimazione in ospedale.

La donna se l'è cavata con ferite leggere. La polizia invita ad evitare ancora la zona della stazione.