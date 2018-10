Xavier Bardem apre la decima edizione del Festival Lumière

Così ha aperto la decima edizione del festival del cinema di Lione. Star, film vecchi e nuovi per una serie di proiezioni speciali in tante sale delle città. Tra le pellicole anche Everybody knows, l'ultima dell'iraniano Ashgar Farhadi con Javier Bardem che omaggia il regista.

Tra le star presenti all'inaugurazione della decima edizione del festival Lumière Monica Bellucci, Guillermo del Toro, Christophe Lambert, Jean-Paul Belmondo. Ospite speciale sarà Jane Fonda, ma questo, come sottolinea Lambert, è un festival per il pubblico, senza giudici e giuria, per la gente comune appassionata di cinema.

La nostra inviata Andrea Bolitho, ricorda che: "L'anno scorso sono arrivate più di 170.000 persone e quest'anno le vendite di biglietti sembrano essere ancora più alte, un chiaro segnale che questa celebrazione del grande schermo ha trovato la sua nicchia".