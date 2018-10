Indonesia, si aggrava ancora il bilancio

In Indonesia continua la lotta contro il tempo dei soccorritori, che cercano ancora sopravvissuti dopo il terremoto e lo tsunami che hanno investito l’isola di Sulawesi venerdì 28 settembre. L'entità della devastazione è ben visibile in queste immagini dall'alto, che mostrano le stesse zone prima e dopo il disastro. Il bilancio delle vittime accertate è salito a 1.347 morti, secondo il nuovo aggiornamento dell'agenzia di protezione civile indonesiana.

“Da quando è successo tutto non le ho ancora trovate. Le ho cercate nei campi profughi e anche nel posto dove erano state viste ma non c’è ancora nessun segno", spiega.

Continuano intanto i saccheggi dei residenti disperati per la mancanza di cibo e beni di prima necessità. In una stazione di servizio decine di uomini hanno scavato un buco e trovato del carburante. Alcuni hanno con sé dei coltelli per difendersi. Spiegano che nei loro villaggi non è ancora arrivato nulla.

La polizia sorveglia i negozi per assicurarsi che le persone prendano solo beni di prima necessità. In un caso le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco per disperdere la folla.