Catalogna: un anno fa lo storico referendum sull'indipendenza

Un anno fa in Catalogna si teneva il referendumnon autorizzato sull’indipendenza. Tutto inizia con una lunga notte di manifestazioni e l’occupazione delle scuole. Prima dell’inizio della votazione, la Generalitat autorizza un censimento universale per permettere a più di cinque milioni di cittadini di rispondere alla domanda: "Vuoi che la Catalogna sia uno Stato indipendente sotto forma di repubblica?".

La polizia nazionale e la guardia civil vengono schierate per impedire l’apertura dei seggi elettorali. Nel giorno del referendum le forze di sicurezza intervengono sequestrando le urne per ostacolare il voto. Si avvertono i primi segni di tensione a Sant Julià de Ramis dove Carles Puigdemont deve inserire la sua scheda nell’urna. Ci sono scontri tra manifestanti e polizia in tenuta anti-sommossa.

Il presidente della Generalitat catalana cambia seggio e vota a sorpresa a Cornella del Terri, vicino a Girona.